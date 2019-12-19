Skoda засветила новый кроссовер

В настоящий момент новинка представлена в статусе концепта. Но, уже известно, что серийная модификация встанет на конвейер в 2021 году.

В течение нескольких месяцев энтузиасты ожидали презентации первого автомобиля марки Skoda, построенного на базе платформы MQB. И, как оказалось, именно на этой тележке был создан концепт Vision IN. Его официально покажут только в феврале в рамках выставки в Нью-Дели.

Пока раскрыты только особенности интерьера будущего автомобиля. Производитель опубликовал официальные тизеры, иллюстрирующие решения, выбранные для прототипа. Естественно, машина имеет современную систему мультимедиа и виртуальную приборную доску. Весь салон украшают ярко-оранжевые вставки. В такой цвет окрашены дефлекторы обдува, центральная консоль и прочие элементы.

Если верить слухам, то новинка будет оснащаться турбированным литровым мотором, альтернативу которому составит полуторалитровый агрегат. Мощность в первом случае составит 95 или 115 лошадиных сил, а во втором – 150 лошадиных сил.