Skoda назвала новинки для России в 2020 году

Чешская автомобильная марка Skoda назвала список моделей, которые дебютируют на российском авторынке в 2020 году. Так, согласно информации, полученной от пресс-службы «Шкоды», уже в первом квартале следующего года до дилеров марки в РФ доберется кроссовер Karoq. После него, в первом полугодии, стартуют продажи нового Rapid, а в четвертом квартале начнется реализация новой генерации модели Octavia.

Напомним, что в октябре нынешнего года в России вышел обновленный флагман чешского бренда – Superb. Автомобиль продается в кузовах лифтбэк и универсал, а также в модификациях SporLine и Laurin & Klement.

Самой популярной моделью чехов на российском рынке с января по октябрь 2019 года остается лифтбэк Rapid, объем реализации которого за отчетный период составил 28 тысяч 689 единиц. На второй строчке идет Skoda Octavia – 20 тысяч 717 штук. ТОП-3 замыкает Skoda Kodiaq – 19 тысяч 881 автомобиль.