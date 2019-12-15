Седан Volkswagen Lavida за 900 тыс. рублей обновился

Компания Volkswagen провела обновление своего доступного седана Lavida, продающегося исключительно на китайском авторынке.

Стоимость рестайлинговой 4-дверки составляет от 99 тысяч 900 юаней, что эквивалентно сумме в 900 тысяч рублей. За «топовую» версию этой модели просят 122 тысячи 900 юаней или 1 миллион 105 тысяч рублей. Модификация Lavida Plus, представляющая новую генерацию этой модели, вышедшую в 2018 году, продается за 112 тысяч 900 юаней или 1 миллион 15 тысяч рублей.

В рамках рестайлинга VW Lavida, который разработан на платформе Golf IV в отличии от Lavida Plus, созданной на архитектуре MQB, обзавелся слегка модернизированным экстерьером и интерьером, но сохранил предыдущее техническое оснащение.

На решетке радиатора седана появились хромированные линии, пришедшие на смену широким плашкам. Фары сохранили прежнюю форму, но сменили «начинку», а передний бампер получил блоки со светодиодными полосами ДХО. В салоне новинки изменили форму дефлекторы обдува, появилась другая мультимедийная система с сенсорным дисплеем и улучшенные материалы отделки.

Как и раньше, седан Volkswagen Lavida комплектуется безальтернативным 1,5-литровым атмосферным мотором на 112 лошадиных сил при 145 Нм момента. Связку ему составляет 5-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «автомат».