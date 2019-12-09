Самый доступный кроссовер Mercedes стал солиднее

Компания Mercedes-Benz постепенно рассекречивает информацию по поводу паркетника GLA во втором поколении. Ожидается, что глобальная презентация состоится уже через несколько дней.

Первый тизер в сети немецкий производитель выложил ещё в конце осени. Позже в сеть попало несколько «живых снимков» изрядно замаскированной прототипной версии. Теперь немцы решили рассказать, что ждёт пользователей в салоне. Кроме того, теперь известен дизайн кормой части кузова.

В целом, новый паркетник выглядит намного солиднее, чем актуальная версия первого поколения. На задних стойках располагаются дополнительные окошки, фонари стали более современными и узкими.

В салоне появится виртуальная приборная доска. Расширится список ассистентов для повышения уровня безопасности передвижения на ТС. А вот моторная гамма пока что держится в тайне. Напомним, что актуальная версия работает за счёт моторов на 1.6 и 2.0 литра с мощностью в 122 и 381 лошадиную силу. Альтернативой являются дизельные моторы: полуторалитровый с мощностью в 109 лошадей и двигатель на 2.1 литра, форсированный до 170 лошадей.

Отметим, что в России с начала текущего по сентябрь было реализовано более 2 300 экземпляров авто этой модели, и чистый прирост составил 20 процентов.