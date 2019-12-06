С 1 января цены на автомобили BMW в РФ вырастут на 2%

Пресс-служба компании BMW объявила о росте цен на свои автомобили в России с 1 января 2020 года. Средняя стоимость машин баварской марки в РФ с начала следующего года увеличится на 2 процента. Причиной подорожания автомобилей BMW называет рост утилизационного сбора.

Так, согласно информации, полученной от компании, с 1 января 2020 года стоимость модели BMW 318d вырастет на 50 тысяч рублей – до 2 миллионов 460 тысяч рублей. За BMW 520i будут просить 3 миллиона 180 тысяч рублей, что на 60 тысяч рублей дороже, чем сейчас. Новый ценник ждет и BMW 730i – 5 миллионов 940 тысяч рублей (+120 тысяч рублей).

Кроме того, должны измениться цены на все вседорожные модели марки. Модель BMW X1 sDrive18i с 1 января подорожает на 40 тысяч рублей – до 2 миллионов 150 тысяч рублей. BMW X5 xDrive30d прибавит 100 тысяч рублей – до 4 миллионов 900 тысяч рублей, а BMW X7 xDrive30d – станет дороже на 120 тысяч – до 6 миллионов 150 тысяч рублей.

При этом стоимость некоторых новых моделей баварской компании в России с 1 января останется без изменений. В их числе значатся: BMW 2-Series Gran Couoe Online SE, BMW X5 M Competition и BMW X6 M Competition.