«Русский Prado»: рассекречена полная информация о внедорожнике

Весной текущего года генеральный директор Sollers Вадим Швецов выступил с заявлением к журналистам, в ходе которого рассказал о планах «УАЗ» по выпуску нового внедорожника, который, по задумке авторов проекта, будет представлять собой российский аналог популярной японской модели Toyota Land Cruiser Prado.

Спустя полгода автомобиль, созданный на новой архитектуре, готов встать на конвейер, а его продажи должны стартовать уже в 2020 году.

Собственное название внедорожника пока неизвестно, но фактически это будет вторая генерация модели «Патриот», которая станет родоначальником целого модельного ряда. После дебюта внедорожника на рынок выйдут его модификации в кузовах: пикап, минивэн и фургон.

Приводить в движение «Русский Прадо» будет турбированный мотор с отдачей в 180 лошадиных сил, а также, по слухам, 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit. В качестве трансмиссий предложат 5-ступенчатую МКПП или 6-диапазонный «автомат». Передняя подвеска будет независимой, задняя – пружинной.

В арсенал автомобиля должны войти: мультимедийная система с камерой заднего вида, а также вся электроника, которая уже предлагается в обновленном «Патриоте», в том числе: обогреваемое лобовое стекло, климат-контроль и система ESP.

Цена внедорожника пока неизвестна, но предполагается, что она будет начинаться от 1 миллиона 500 тысяч рублей. В «топовой» версии – от 2 миллионов рублей.