Россияне стали чаще покупать авто в кредит, но не новые

В последнее время наблюдается спад роста динамики продаж новых автомобилей в кредит. Одновременно с этим, всё больше россиян решают приобрести подержанные транспортные средства, используя банковскую ссуду. Тенденция выросла настолько, что теперь именно на этот сегмент делают ставки.

Согласно официальной статистике, за первое полугодие текущего года продажи новых транспортных средств в кредит увеличились на 12 процентов. А вот поддержанные машины приобрели с банковской помощью на 33 процента больше, чем в первом полугодии 2018 года.

Дилеры сообщают, что в настоящий момент проблема заключается в том, что новые автомобили существенно прибавили в цене. Более того, на рынке банковских продуктов появились более заманчивые предложения для тех, кто собирается приобрести машину на вторичном рынке. Предлагают сниженные процентные ставки и прочие привилегии.

Отметим, что в прошлом месяце количество автокредитов сократилось на 2.4 процента, однако, если рассчитывать процент в денежном эквиваленте, то на покупку новых авто было выдано на 7.3 процента больше.