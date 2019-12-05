Российский рынок постепенно сдаёт позиции

Согласно официальным данным, в прошлом месяце отечественный автомобильный рынок сократился на 6.4 процента. Ситуацию усугубляет ещё и то, что самые популярные бренды закончили осень текущего года в минусе.

Всего в ноябре было реализовано 156 тысяч 848 транспортных средств. Похоже, наихудшие прогнозы экспертов всё-таки сбываются. Ведь, рынок уже седьмой месяц подряд показывает уверенный спад продаж.

Всего с начала года было реализовано около 1 миллиона 580 тысяч автомобилей, и это на 2.8 процента меньше, чем годом ранее. Справедливости рад, стоит отметить, что падение спроса на новые машины не критичное. Однако, пока что непонятно, когда ситуация стабилизируется и динамика не будет постоянно уходить в минус. Но, отчёты экспертов профильного ведомства пока неутешительны. Они не ждут положительной динамики даже в период предновогодних праздников.