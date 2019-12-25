Российский электрокар «Монарх» не смог приехать на презентацию

Масштабное анонсирование нового отечественного электрифицированного автомобиля «Монарх» прошло вчера. Однако, сам обещанный транспорт так на мероприятие и не явился.

Если верить разработчикам, машина с электроустановкой не смогла приехать из-за того, что у них возникли сложные проблемы с логистикой. Однако, позже появилась информация о том, что создатели нового электрокара попросту не рассчитались за новинку с транспортной компанией, соответственно, она не доставила модель к месту мероприятия.

Напомним, что российский электрокар был построен на базе шикарной масштабируемой платформы. В продажу новинка поступит с электрическими двигателями и батареями различной мощности. Запас хода составит от 350 до 500 километров. Кроме того, ожидается появление электрокара в трёх типах кузова.

В оснащение электрических машин попадёт пневматическая подвеска, система автопилотирования, контроль за состоянием силового агрегата, а также возможность управлять основным функционалом в голосовом режиме. Стартовая цена новинки составит полтора миллиона рублей. За кроссовер нужно будет отдать от 2.5 миллионов рублей. Самым дорогим станет внедорожник, за который в базовой модификации придётся отдать от 4 миллионов рублей.

Вероятнее всего новинка появится на рынке через полтора года.