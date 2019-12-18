Российский автопром может лишиться субсидий

Члены правительства Российской Федерации приняли решение о необходимости провести процедуру дифференцирования выплат промышленных субсидий автомобильным производителям в зависимости от уровня их локализации. Эксперты же уже предсказывают, что это приведёт к росту цен для конечного потребителя.

По сути, действующие программы по субсидированию представляют собой некую компенсацию утильсбора. И, большинство зарубежных компаний старались подписать спецконтракты с правительством для того, чтобы получить эти самые субсидии. Однако, уже начиная с будущего года, получение половины выплат будет зависеть от того, насколько локализовано производство ТС в стране. А уже через 2 года доля «гарантированных» субсидий будет равно нулю.

Напомним, что согласно действующим нормативным актам, максимальный уровень локализации предполагает получение фирмой 4 тысяч баллов. Для примера, имея в стране только сварочный и покрасочный цех, компания может не рассчитывать более, чем на 900 баллов.