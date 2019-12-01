Роскошный внедорожник Genesis GV80 засветился на шпионских фото

Корейский портал «KCB» опубликовал шпионские фотографии нового роскошного внедорожника компании Genesis под названием GV80.

Концептуальная версия этой модели была представлена весной 2017 года, а теперь корейцы готовятся к дебюту ее серийной модификации. Ожидается, что продажи этой модели на домашнем для компании рынке стартуют в начале 2020 года.

Судя по выложенному в Сеть фото, новый GV80 от Genesis получит заметные сходства с прототипом. Внедорожник оснастят необычной 2-ярусной оптикой, массивной решеткой радиатора и атлетичными колесными арками.

Новинка будет продаваться как в 5-местном, так и 7-местном исполнениях. В топовых комплектациях покупатели этой модели могут рассчитывать на роскошные материалы отделки, такие как натуральная кожа, кожа Nappa и вставки из натурального дерева. Привод – как задний, так и полный.

Цены на новый Genesis GV80 пока не объявлен. Прайс на внедорожник обещают назвать ближе к его запуску в продажу.