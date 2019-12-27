Роскошный седан Hongqi H9 готовится к выходу в продажу

Китайская автомобильная марка FAW готовит к выводу на местный авторынок второе поколение премиального седана Hongqi H7, первая генерация которого была спроектирована на архитектуре японского Toyota Crown. В Сети был опубликован официальный тизер новой премиальной 4-дверки, презентация которой состоится уже через пару недель.

Накануне мы уже сообщали о том, что китайские СМИ выложили в интернет первые фотографии интерьера нового Hongqi H7. Теперь же, судя по тизеру, стало известно, что седан вместе со сменой генераций получит и другое название – H9. Именно цифра «9» значится на номерной плашке машины на тизерном изображении, что также дает основания полагать, что первое поколение этой модели продолжат выпускать под названием H7.

Новый Hongqi H9 будет отличаться от первого поколения Hongqi H7 наличием другой модульной платформы – вместо архитектуры Toyota Crown новинка получит собственную «тележку» FAW.

В моторную линейку автомобиля войдет новый 2-литровый турбированный агрегат, сочетающийся с «роботом». Мощность двигателя пока неизвестна.

Презентация нового Hongqi H9 в КНР состоится уже 8 января, а производство стартует в мае 2020 года.