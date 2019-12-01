Результаты Гран При Абу-Даби 2019: Хэмильтон, Ферстаппен, Леклер

Действующий чемпион мира Льюис Хэмильтон выиграл Гран При Абу-Даби 2019 года. На втором месте финишировал Макс Ферстаппен, выступающий за Red Bull. Тройку лидеров замкнул Шарль Леклер на Ferrari.

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят пересек линию финиша девятым.

Формула 1. Результаты Гран При Абу-Даби 2019

1. Льюис Хэмильтон (Mercedes) – 55 кругов

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +16,772

3. Шарль Леклер (Ferrari) +43,435

4. Вальтери Боттас (Mercedes) +44,379

5. Себастьян Феттель (Ferrari) +1.04,357

6. Алекс Албон (Red Bull) +1.09,205

7. Серхио Перес (Racing Point) +1 круг

8. Ландо Норрис (McLaren) +1 круг

9. Даниил Квят (Toro Rosso) +1 круг

10. Карлос Сайнс-младший (McLaren) +1 круг

11. Даниэль Риккиардо (Renault) +1 круг

12. Нико Хюлкенберг (Renault) +1 круг

13. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1 круг

14. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг

15. Роман Грожан (Haas) +1 круг

16. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1 круг

17. Джордж Расселл (Williams) +1 круг

18. Пьер Гасли (Toro Rosso) +2 круга

19. Роберт Кубица (Williams) +2 круга

Сошел с дистанции:

Лэнс Стролл (Racing Point)