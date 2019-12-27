Рестайлинговый Kia Stinger засняли во время тестов

Корейский автомобильный портал «KCB» опубликовал фотографию с тестов обновленного спортивного лифтбэка Kia Stinger, который на днях «засветился» в камуфляже во время обкатки на дорогах Сеула.

Дизайн машины был скрыт плотным камуфляжем, особенно в тех местах, где планируются изменения. Тем не менее, уже сейчас можно сказать, что рестайлинговый «Стингер» обновится как в передней и задней частях кузова, так и в профиль. Правда насколько серьезными окажутся перемены – пока сказать сложно.

Напомним, что ранее появилась информация о возможном отказе Kia от выпуска второго поколения Stinger из-за продаж этой модели, которые оказались существенно ниже ожидаемых. Однако рестайлинг спортивного фастбека все-таки состоится и произойдет уже в следующем году.

В России сейчас продается актуальная версия Kia Stinger, оснащаемая двумя 2-литровыми турбированными моторами на 197 и 247 «лошадок», а также 3,3-литровым 370-сильным агрегатом. Связку всем составляет 8-диапазонная АКПП. Стоимость стартует от 2 миллионов 74 тысяч 900 рублей.