Renault выпустит новый бюджетный кроссовер HBC

Компания Renault готовит к выпуску очередной бюджетный кроссовер, который оснастят новым двигателем. Автомобиль с заводским индексом HBC обещают представить уже в начале 2020 года на автосалоне в Дели (Auto Expo 2020). Кроссовер будет спроектирован на той же платформе, что и недавно вышедший в продажу в Индии компактвэн Triber (архитектура CMF-A). Кстати «Трайбер» от выхода новой модели Renault только выиграет, поскольку получит от нее новый двигатель.

Дизайн новинки от Renault должны выполнить в той же стилевой философии, что и другие модели марки на индийском рынке.

По предварительной информации, опубликованной нашими коллегами из издания Autocar, новый Renault HBC получит под капот 1-литровый бензиновый турбированный мотор с кодом HR10. Им же будет в будущем комплектоваться и модель Triber, а также ряд других моделей Nissan в Индии.

Мощность двигателя пока не объявлена, но предполагается, что она составит примерно 95 лошадиных сил. В паре с ним заявлена 5-ступенчатая МКПП, но не исключено появление и бесступенчатого вариатора CVT, которого нет у его соплатформенника Triber.

Цены на новый кроссовер Renault пока не объявлены, но ожидается, что она будет дороже компактвэна Triber, за который просят от 495 тысяч рупий или 442 тысячи рублей. Конкурировать новый Renault HBC будет с корейским Hyundai Venue, цена на который начинается от 650 тысяч рупий или 580 тысяч рублей.