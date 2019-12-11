Раскрыты подробности обновлённого Cadillac XT5 для России

Популярный кроссовер с рестайлинговым обновлением выйдет в продажу только в начале будущего года. Однако, все желающие уже могут оформить предварительный заказ на него.

Напомним, что автомобиль Cadillac XT5 получил двухлитровый мотор с мощностью в 199.9 лошадиных сил. Силовой агрегат сочетается с коробкой автомат на 9 ступеней. В базовую комплектацию автомобиля входит камера заднего обзора, несколько ассистентов, повышающих порог безопасности передвижения в автомобиле, включая систему определения пешеходов. Если будет зафиксирована потенциальная опасность в совершении манёвра, в подголовнике водительского кресла сработает вибрация.

Стоит отметить, что именно повышенному уровню безопасности разработчики уделили наибольшее внимание при создании обновления. Так, сейчас авто может обнаруживать объекты на расстоянии вплоть до 30 метров даже в тёмное время суток. Система кругового обзора позволит более уверенно себя чувствовать на дороге.

В отделке преобладают высококлассные материалы, включая натуральную кожу, древесину, углеволокно и даже металл. Дополняет дизайн шикарная светодиодная подсветка. Все, кто хочет оформить предварительный заказ, смогут воспользоваться скидкой. За базовую версию кроссовера придётся отдать 2 миллиона 990 тысяч рублей, тогда как за премиальную – на 100 тысяч рублей больше.