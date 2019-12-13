«Прощальный» Mitsubishi Pajero получил премиум-модификацию

Компания Mitsubishi готовится к снятию с продаж в Китае своего легендарного внедорожника Pajero. О том, что автомобиль исчезнет из модельного ряда марки в «Поднебесной» стало еще этой весной, после чего в продажу поступила «прощальная» версия «Паджеро» с приставкой «Final Edition», которая отличается наличием некоторых премиальных решений.

Так, новинка получила ряд косметических доработок, а также расширенный список опций. Внедорожник оснастили другой радиаторной решеткой, модернизированным капотом с надписью модели золотистым цветом, стильными наклейками на дверях и крыльях, а также вставками в интерьере из натурального дерева и отделкой сидений из натуральной кожи и алькантары. Кроме того, в салоне внедорожника появилась новейшая «мультимедийка», работающая в связке с десятью динамиками и сабвуфером.

В список опций «прощального» Pajero вошли: система автоматического предотвращения столкновений, камеры кругового видеообзора, адаптивная головная светодиодная оптика, встроенный холодильник в салоне и адаптивный «круиз».

Приводит в движение последний Mitsubishi Pajero в Китае 3-литровый бензиновый мотор, выдающий 174 лошадиные силы при 255 Нм момента. Связку ему составляет 5-скоростная АКПП. Привод – полный с блокировкой заднего дифференциала.

Стоимость такого внедорожника в премиум-исполнении составляет от 389 тысяч 800 юаней или 3 миллиона 500 тысяч рублей по текущему курсу.