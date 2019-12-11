Прощай DSG: Новый Volkswagen Golf в России получит АКПП

Восьмая генерация одной из самых популярных моделей Volkswagen в мире – Golf – приедет в Россию с двумя бензиновыми двигателями, которые будут сочетаться исключительно с АКПП. Таким образом, роботизированной коробки передач DSG, отметившейся множеством неисправностей в первые годы производства, у нового «Гольфа» не будет.

Как сообщают представители российского офиса VW, в моторную гамму нового Golf войдут: 1,6-литровый «атмосферник» на 110 лошадиных сил, работающий в связке с 6-диапазонным «автоматом», а также 1,4-литровый турбомотор на 150 «лошадок» с 8-скоростной автоматической трансмиссией. Причем атмосферный агрегат, выпускаемый на заводе в Калуге, будут отправлять в немецкий Вольфсбург, где этот двигатель будут устанавливать на автомобили для РФ.

Напомним, что официальный дебют новой генерации Volkswagen Golf состоялся в конце октября 2019 года. Новинка построена на модернизированной архитектуре MQB.

В продажу в России новый «Гольф» должен поступить в 2020 году. Точные даты старта реализации этой модели в РФ пока не называются.