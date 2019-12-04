Продажи автомобилей Lada в ноябре снизились на 7,3%

Компания «АвтоВАЗ» отчиталась о результатах своих продаж в России. Согласно данным, опубликованным пресс-службой марки «Лада», объем реализации автомобилей российского автогиганта за 11 месяцев 2019 года составил 326 тысяч 654 единицы (в том числе коммерческих машин), что на 0,6% выше, чем было за аналогичный период прошлого года. При этом по итогам ноября продажи Lada сократились на 7,3% – до 31 тысячи 217 машин.

Рыночная доля марки Lada за 11 месяцев по оценке компании составляет порядка 20,5% с учетом легковушек и коммерческих машин.

Самой популярной моделью в линейке «АвтоВАЗа» в ноябре стала Lada Granta – 12 тысяч 574 автомобиля, что на 5,6% меньше, чем было годом ранее. За ней располагается Lada Vesta – 8 тысяч 703 единицы (-12%).