Премиум-внедорожник на базе Toyota Crown установил новый рекорд продаж

Новый премиальный внедорожник компании Hongqi под названием HS7, разработанный на архитектуре японского бизнес-седана Toyota Crown предыдущей генерации, установил новый рекорд продаж. Автомобиль продается только в Китае, где его реализация стартовала в июле этого года. С тех пор дилерам марки Hongqi, принадлежащей концерну FAW, удалось продать более 3 тысяч 500 таких внедорожников, за счет чего HS7 опередил по объемам реализации таких грандов, как Hyundai Santa Fe и Nissan Terra.

Напомним, что габаритные размеры Hongqi HS7 сопоставимы с BMW X7. Длина вседорожника составляет 5095 мм, ширина – 1989 мм, высота – 1778 мм, а размер колесной базы равен 2970 мм.

Приводит в движение премиум-внедорожник 3-литровый турбированный агрегат, выдающий 338 лошадиных сил при 445 Нм крутящего момент. Связку двигателю составляет 8-диапазонный «автомат» фирмы Aisin. Привод – только полный.

Стоимость модели Hongqi HS7 в «Поднебесной» начинается с отметки в 269 тысяч 900 юаней, что эквивалентно сумме в 2 миллиона 445 тысяч рублей по текущему курсу.