Представлена новая Kia Optima

Сегодня в Сеуле состоялась официальная презентация нового поколения четырёхдверки модели Kia Optima. Отметим, что там она была представлена, как К5.

Покатая крыша, как и ожидалось, создаёт иллюзию того, что для разработки авто был выбран форм-фактор лифтбека. Хотя, на самом деле, по всем характеристикам это типичный седан. Светотехника обзавелась новой модификацией. Задние фонари и вовсе растянулись по всей корме. Особые изменения заметны в салоне автомобиля. Там появилась шикарная виртуальная приборная панель с диагональю в 12.3 дюйма. А для управления системой мультимедиа предусмотрен сенсорный тачскрин с диагональю в 10.25 дюймов.

Новинка будет выпускаться в Корее с двухлитровым мотором на 160 лошадиных сил. Ему альтернативой станет двигатель на 1.6 литра с мощностью в 180 лошадей, а также двухлитровый агрегат, работающий на пропан-бутане и форсированный до 146 лошадей. Ожидается, что позже линейку силовых агрегатов разбавят такие двигатели, как битурбированный мотор на 2.5 литра для топовой модификации, и гибридная установка, в основе которой будет положен двухлитровый мотор.