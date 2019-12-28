Представлен возможный дизайн преемника Chevrolet Niva от Lada

Компания «АвтоВАЗ» готовится к ребрендингу популярного внедорожника Chevrolet Niva, права на который станут принадлежать ей полностью после продажи собственной доли в «GM-АвтоВАЗ» концерном General Motors. С учетом всех этих событий в скором времени «Шниву» может ожидать смена дизайна, в ходе которой внешний облик этой модели подгонят под фирменный стиль Lada, который известен по последним автомобилям марки.

Дизайнеры портала «Колеса.ру» решили представить, как будет выглядеть новая Lada Niva, после того, как «вазовцы» окончательно вернут себе права на имя Niva.

По мнению авторов выложенных в Сети рендеров, новая Lada Niva получит фирменный X-образный «передок» с новыми фарами. При этом общая стилистика внедорожника станет более угловатой и строгой, ассоциируясь с классической «Нивой».

Пока же никакой официальной информации о грядущем фейслифте Chevrolet Niva и смене названия – нет. Сама сделка между «АвтоВАЗом» и General Motors пока тоже не состоялась.

Сейчас внедорожник Chevrolet Niva продается в России с безальтернативным 1,7-литровым бензиновым мотором на 80 лошадиных сил, функционирующим в паре с МКПП и системой полного привода. Стоимость автомобиля составляет от 680 тысяч до 810 тысяч рублей.