Праворульным авто без ЭРА-ГЛОНАСС дали ещё один год

Чиновники Российской Федерации сообщили о том, что ими было продлено правило ввоза из-за границы автомобилей со вторичного рынка, которые не оснащены системами ЭРА-ГЛОНАСС через таможенные пункты Дальнего Востока.

Таким образом, в России можно будет продолжать ввозить транспортные средства из соседних стран, которые не оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС. Однако, такая привилегия будет доступна только для дальневосточных жителей. Как оказалось, к правительству с такой просьбой обратился сам президент Дальневосточного округа. Премьер-министр России отметил, что это справедливое прошение и правительство просто не могло оставить его без внимания.

Временный порядок работал и раньше. Однако, практика показывает, что планы на бумаге не всегда совпадают со сроками в реальной жизни. Поэтому нет ничего страшного в том, что ещё год россияне смогут ввозить подержанные машины с правым рулём без системы ЭРА-ГЛОНАСС. Тем более, что до конца проблема ввоза транспортных средств в ДФО до сих пор не решена.