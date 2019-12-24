Правила сдачи экзамена на права изменились

Уже начиная с нового года в стране начнёт действовать новый порядок сдачи экзаменов на права. Соответствующий законопроект уже утвердил глава правительства России.

Как оказалось, будущим автомобилистам придётся сдавать экзамен ещё и на скоростных магистралях. Это, по мнению экспертов, позволит начинающим водителям чувствовать себя более уверенно на дорогах. Помимо этого, увеличится разрешённый возраст для получения прав на управление автобусом, троллейбусом и трамваем. Если сейчас стать водителем общественного транспорта могут граждане от 16 лет, то с нового года планка будет поднята вплоть до 20 лет.

Следующей осенью будет полностью исключена практика управления транспортным средством на закрытых площадках ГИБДД. В ведомстве полагают, что это не только занимает очень много времени у сотрудников инспекции, но и не имеет никакого смысла. Так как учиться водить машину стоит на реальных дорогах со всеми вытекающими из этого последствиями. В результате кандидатов на права будет ждать не два этапа экзаменационной практики, а только один – на дорогах общего пользования.