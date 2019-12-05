Porsche собирается выпустить необычный внедорожный электрокар

В скором времени линейка премиального производителя пополнится новым внедорожником. И это будет не простая модель, а полноценный электрокар, который в действие приводит сразу четыре силовых агрегата.

В настоящий момент над инновационной системой трудятся лучшие инженеры компании. Сообщается, что каждый электродвигатель будет отвечать за действие одного колеса. Соответственно, это позволит внедорожнику иметь превосходную проходимость и поворачивать в самых сложных ситуациях, включая вязкую грязь, снег и даже лёд.

Как оказалось, разработкой этой системы специалисты занимались несколько лет, уже было проведено немало показательных тестов. В результате, интеллектуальная система полного привода получила специальные надстройки, позволяющие определять степень ускорения, угол поворота руля, оценивать риск заноса на дороге и прочие аспекты, влияющие на управляемость транспортным средством.

Пока что неизвестно, как именно будет называться новый внедорожник, и когда он поступит в продажи. Однако, сам факт того, что бренд рассекретил информацию, говорит о том, что официальная презентация уже не за горами.