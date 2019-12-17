Porsche представила обновленный кроссовер Macan GTS

Компания Porsche представила обновленную версию кроссовера Macan с приставкой GTS. Автомобиль не получил существенных изменений в дизайне по сравнению с предыдущей версией, но обзавелся более мощным мотором. В модельной линейке Macan новинка расположится между версиями S и Turbo.

Под капот обновленный Macan GTS получил 2,9-литровый турбированный мотор на 375 лошадиных сил при 519 Нм, что на 15 «лошадок» больше, чем было у его предшественника. Связку двигателю составляет адаптированная трансмиссия PDK с двойным сцеплением.

Паспортный разгон новинки с места до 100 км/ч составляет 4,7-секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 260 километров в час.

Автомобиль получил окрашенные в черный цвет элементы переднего бампера, новые боковые юбки, адаптивную пневмоподвеску, 20-дюймовые колесные диски RS Spyder Design, спортивный «выхлоп» и тормозные суппорта, выкрашенные в красный цвет.

В продажу новый Porsche Macan GTS поступит летом 2020 года. Стоимость базовой версии этой модели составит 72 тысячи 650 долларов.