Peugeot выпустит супергибрид

Уже в будущем году на мировой рынок поступит усовершенствованный автомобиль Peugeot 508 с приставкой Sport Engineered. Сообщается, что новинка будет продаваться не только в кузове универсала, но и в форм-факторе лифтбека.

Пока что технические характеристики автомобиля в компании раскрывать не спешат, однако, указывают, что все подробности будут раскрыты перед официальной презентацией. Руководитель бренда лишь рассказал, что электрокар получит силовую установку, форсированную до 360 лошадиных сил. Помимо этого, авто будет комплектоваться системой полного привода. Правда, пока непонятно, получит ли машина во всех версиях полный привод или он будет доступен только для топовых вариантов. Главной же гордостью новинки станет то, что уровень выбора диоксида углерода не превышает 50 граммов на километр.

Отметим, что ранее ходили слухи, что этот гибрид получит два мотора на 204 и 200 лошадиных сил, которые будут работать на бензине, а также электромотор на 111 лошадей. Общая отдача должна была составить 406 лошадиных сил. Однако, вероятнее всего, производитель всё-таки воспользовался другой комбинацией силовых агрегатов.