Peugeot представил новую версию паркетника е-2008

Французская компания представила обновлённую электрифицированную версию автомобиля е-2008.

В основе работы положен электродвигатель с мощностью в 136 лошадиных сил. Он сочетается с аккумулятором на 50 кВт в час. Сообщается, что на одном заряде этой батареи, шикарный кроссовер сможет проехать до трёх сотен километров пути. В версии установлена коробка передач автоматического типа, а вот привод в модификации будет передний. Получить полноприводный кроссовер можно будет, лишь доплатив и заказав топовый вариант.

Производитель рассказал, что на полное восполнение заряда батареи понадобится в среднем от 7 до 10 часов, если заряжать от стандартной сети. А если использовать зарядку на 100 кВт, то, чтобы проехать ещё 160 километров, нужно будет заряжать транспорт всего 20 минут.

Что касается внешнего вида электрокара, то никаких существенных изменений не произошло. Старт продаж намечен на середину будущего года. Ожидается, что стоить кроссовер будет от 2 миллионов 630 тысяч рублей.