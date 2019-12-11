Парковку можно будет оплачивать даже в рассрочку

Обновлённый сервис под названием «Мои платежи» предлагает автомобилистам воспользоваться новой удобной функцией. Как оказалось, теперь рассчитаться за резидентное парковочное разрешение можно будет в рассрочку.

Таким образом, все, кто оплатил парковку на несколько лет, смогут рассчитаться за неё частями, чтобы эта трата не так сильно «била по кошельку». Напомним, что стоимость резидентской парковки составляет 9 тысяч рублей. Эту информацию уже подтвердили представители профильного столичного департамента.

Напомним, что согласно действующему законодательству, те граждане, которые по факту проживают в зоне платных парковок, имеют полное право оставлять там свои транспортные средства, не оплачивая счета, с 8 вечера и до 8 утра ежедневно. Помимо этого, можно внести годовую оплату в размере 3 тысяч рублей, чтобы парковаться на платной стоянке в районе своего жилья абсолютно бесплатно в любое время суток. При этом, для одной квартиры можно получить не больше 2 резидентных парковочных мест.