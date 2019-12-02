Отзыв на Киа Стоник (2018): Жаль, что не продается в России

Отзыв на автомобиль Kia Stonic 2018 года выпуска

Всем доброго времени суток. Сразу начну с сути. В последнем отпуске по-традиции взяли автомобиль напрокат.

Как правило, обычно при длительных путешествиях по Европе, мы выбирали с супругой Mazda CX-3, но на сей раз решили сделать исключение и взять что-нибудь новенькое. В итоге выбор пал на Kia Stonic, который примерно таких же размеров по салону, что и «Мазда».

1,6-литровый дизель едет очень неплохо для своих 115 лошадиных сил, но больше всего впечатлил расход при такой динамике – 4-литра на 100 км. Салон приятный, не то, что хлам в том же Sportage, нехороший опыт эксплуатации которого в России был пару лет назад. С тех пор в сторону корейцев даже не смотрел. Клиренс – добротный.

В итоге проехали на нем за неделю больше 1000 км. Настолько нам было классно с ним, что по возвращению домой даже на миг задумался о его покупке, вот только Stonic в России не продается, а жаль. Машинка классная, правда я бы все-таки взял «автомат», а не «механику».

Автомобиль: Kia Stonic

Год выпуска: 2018

Тип кузова: кроссовер

Пробег на момент написания отзыва: 71330 км

Объем двигателя: 1,4

Мощность двигателя: 115 лошадиных сил

Тип трансмиссии: механика

Тип топлива: дизель

Привод: передний

Расположение руля: слева

Автор: Максим

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