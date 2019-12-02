Отзыв на Киа Стоник (2018): Жаль, что не продается в России

Отзыв на автомобиль Kia Stonic 2018 года выпуска
Всем доброго времени суток. Сразу начну с сути. В последнем отпуске по-традиции взяли автомобиль напрокат.
Как правило, обычно при длительных путешествиях по Европе, мы выбирали с супругой Mazda CX-3, но на сей раз решили сделать исключение и взять что-нибудь новенькое. В итоге выбор пал на Kia Stonic, который примерно таких же размеров по салону, что и «Мазда».
1,6-литровый дизель едет очень неплохо для своих 115 лошадиных сил, но больше всего впечатлил расход при такой динамике – 4-литра на 100 км. Салон приятный, не то, что хлам в том же Sportage, нехороший опыт эксплуатации которого в России был пару лет назад. С тех пор в сторону корейцев даже не смотрел. Клиренс – добротный.
В итоге проехали на нем за неделю больше 1000 км. Настолько нам было классно с ним, что по возвращению домой даже на миг задумался о его покупке, вот только Stonic в России не продается, а жаль. Машинка классная, правда я бы все-таки взял «автомат», а не «механику».
Автомобиль: Kia Stonic
Год выпуска: 2018
Тип кузова: кроссовер
Пробег на момент написания отзыва: 71330 км
Объем двигателя: 1,4
Мощность двигателя: 115 лошадиных сил
Тип трансмиссии: механика
Тип топлива: дизель
Привод: передний
Расположение руля: слева
Автор: Максим