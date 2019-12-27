Опубликованы первые «живые» фото нового Hyundai Tucson

Компания Hyundai выкатила на тестовые испытания обновленную версию кроссовера Tucson. Накануне корейские журналисты с портала «KCB» опубликовали первые шпионские снимки с обкатки прототипа новинки.

Судя по фотографиям, сделанным фотошпионами во время тестов нового Tucson, кроссовер получит зауженную головную оптику и более резкие линии кузова. В целом же дизайн новинки будет подогнан под внешний облик Hyundai Palisade за исключением абсолютно другой решетки радиатора, которой сейчас нет ни у одной модели корейской марки.

Техническое оснащение нового Hyundai Tucson пока не раскрывается. По предварительной информации, кроссовер получит под капот 2,5-литровый двигатель Theta3, работающий в связке с 8-диапазонной автоматической трансмиссией.

Производство нового Tucson стартует в 2020 году на заводе Hyundai в Алабаме, который сейчас проходит процедуру модернизации. На нем же ведется сборка трех других моделей марки: Elantra, Sonata и Santa Fe.