Опубликованы фото интерьера нового Kia Sorento

В Сеть «утекли» первые шпионские фотографии интерьера нового поколения кроссовера Kia Sorento. Снимками салона автомобиля поделилось корейское издание «KCB».

Судя по фото, в интерьере четвертой генерации «Соренто» появятся детали, которые уже можно было увидеть в новой Kia Optima: это цифровой кластер и поворотные переключатели управления трансмиссией, а также многое другое.

Ранее предполагалось, что в Корее новый Kia Sorento будут продавать с прежними агрегатами, как и недавно сменившего поколение собрата Hyundai Santa Fe. Теперь же, судя по сообщениям ряда профильных СМИ, новый «Соренто» получит 2,5-литровые моторы, а также гибридный силовой агрегат.

Напомним, что текущая генерация Kia Sorento продается на родине с 2- и 2,2-литровыми «дизелями» на 186 и 202 лошадиные силы соответственно, а также с 2-литровым бензиновым турбомотором на 240 «сил». В качестве трансмиссий предложен только 8-диапазонный «автомат». Привод может быть как передним, так и полным.

Дебют нового Kia Sorento должен состояться до конца 2019 – в начале 2020 года.