Opel запустил работу в России

Компания Opel вернулась на отечественный рынок. Главной новинкой фирма сделала паркетник модели Grandland X.

В настоящий момент каждый желающий уже может приобрести новый кроссовер в трёх комплектациях. Базовая подразумевает стандартную светодиодную оптику, работу стабилизационной системы, несколько подушек безопасности, шикарное рулевое колесо с кожаной отделкой и функцией подогрева, кондиционер и среднестатистическую мультимедийную систему, для управления которой оборудован сенсорный экран на 8 дюймов.

Под капотом автомобиля будет работать мотор с мощностью в полторы сотни лошадей объёмом в 1.6 литра. Он сочетается с коробкой автомат на 6 ступеней и передним приводом. Отметим, что все автомобили Opel будут поставляться в Россию с немецкого завода. Речи о том, чтобы локализовать сборку у нас пока не идёт.

В настоящий момент продажи на вернувшийся бренд открыты в 11 дилерских центрах, расположенных в 8 городах.