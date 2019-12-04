Opel обновил Insignia, добавив новые моторы

Компания Opel рассказал о том, что обновлённый автомобиль модели Insignia будет официально представлен уже в первые дни нового года в Брюсселе. В сети же появились снимки, которые рассекречивают особенности экстерьера авто.

Актуальное поколение поступило на рынок всего 2 года назад. Несмотря на это, фирма решила провести очередной ресталйлинг для лифтбека и универсала. Как оказалось, большая часть нововведений приходится именно на переднюю часть кузова. Появилась новая радиаторная решётка с хромированными элементами, изменилась головная оптика, а логотип фирмы стал крупнее. Кроме того, поменялась и модификация воздухозаборников в нижней части бампера, а форма противотуманок модифицировалась в круглую.

Фотографий салона производитель не опубликовал. На основании чего можно предположить, что, либо изменения там будут кардинальными, либо их там не будет совсем. Помимо этого, автомобиль получил усовершенствованную систему безопасности.

Что касается технических характеристик, то про них пока мало известно. Подтверждена лишь информация, что в линейке представят и дизели, и бензиновые моторы, и все они будут новыми.