Обычные россияне смогут влиять на дороги страны

Отечественные автомобилисты наконец-то смогут воспользоваться давно разрекламированным приложением под названием «Госуслуги. Дороги». В нём представлена вся информация о предположительных и уже запущенных проектах по ремонту дорог. Помимо этого, с помощью приложения каждый желающий сможет оставить свой отзыв о качестве покрытия на том или ином участке.

В настоящий момент россияне уже могут получить доступ к информации по поводу всех дорог страны, кроме Москвы и Северной столицы, так как эти города не участвуют в программе реализации государственного проекта.

С помощью удобного интерфейса и грамотного функционала, пользователь сможет сортировать дороги по разным показателям и выбирать для себя оптимальный путь движения. Помимо этого, можно будет даже посмотреть фотографии покрытия, отзывы о проделанной работе и оставить свою собственную оценку и отзыв. Желательно подтверждать свои слова фотографиями. Сообщается, что профильное ведомство будет изучать реакцию россиян и проводить ремонт в соответствии с их пожеланиями.