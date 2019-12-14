Обновленный Toyota Highlander добрался до дилеров

Компания Toyota приступила к продажам обновленной версии своего полноразмерного кроссовера Highlander. Новинка уже добралась до официальных дилеров марки.

Рестайлинговый «Хайлендер» спроектирован на новой глобальной платформе «Тойота» – TNGA, вместе с которой автомобиль обзавелся не только обновленным дизайном, но и увеличенным ценником. Отныне за базовую версию этой модели просят от 34 тысяч 600 долларов или 2 миллиона 160 тысяч рублей по текущему курсу, что на 2 тысячи 277 долларов дороже, чем продавалась дореформенная модель.

Приводит в движение обновленный Highlander 3,5-литровый 295-сильный агрегат, работающий в паре с 8-диапазонным «автоматом» и системой переднего или полного привода. Кроме бензиновой версии новинка также доступна в гибридной версии мощностью 243 «лошади».

В продажу в России новый Toyota Highlander должен выйти в 2020 году.