Обновленный Mitsubishi ASX зарегистрирован в России

Компания Mitsubishi получила сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на обновленную версию кроссовера ASX. Данный документ позволяет начать продажи этой модели в России.

Согласно последней информации, реализация нового ASX в РФ стартует в первом полугодии 2020 года. Судя по данным, опубликованным в ОТТС, кроссовер будет предлагаться у нас с 1,6-литровым бензиновым 117-сильным мотором при 154 Нм крутящего момента, сочетающимся с 6-ступенчатой МКПП, а также с 2-литровым двигателем на 150 «сил» и 197 Нм, работающим в паре с вариатором. Привод можно будет выбрать как передний, так и полный.

В список базового оснащения нового Mitsubishi ASX для России войдут: климат-контроль, несколько подушек безопасности, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и противоугонное устройство.

Цены и комплектации обновленного Mitsubishi ASX объявят ближе к старту продаж этой модели в стране.