Обновленный Mitsubishi ASX вышел в продажу

Японская Mitsubishi представила в Китае обновленную версию своего кроссовера ASX, одновременно начал прием заказов на новинку. Накануне первые «товарные» автомобили добрались до дилеров марки в «Поднебесной».

Напомним, что рестайлинговый Mitsubishi ASX поступит в продажу и в России. Произойдет это уже в следующем году.

Что касается обновленной версии этой модели для КНР, то она практически не отличается от реформенной глобальной модификации «вседорожника». Изменения в китайском исполнении можно заметить только в салоне, в частности: другую «приборку» и переднюю панель, а также отделку другого цвета.

Кроме того, версия нового ASX для Китая обзавелась ультрасовременной мультимедийной системой с 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем.

Под капот новинки установлен 2-литровый атмосферный агрегат на 167 лошадиных сил, а также 1,6-литровый «атмосферник» на 116 «сил». Связку первому мотору составляет вариатор, а второму положена МКПП. Привод – только передний.

Стоимость обновленного Mitsubishi ASX в «Поднебесной» стартует с отметки в 99 тысяч 800 юаней или 900 тысяч рублей по текущему курсу.