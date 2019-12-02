Обновленный Lifan MyWay получит более мощный двигатель

Компания Lifan сообщила о планах по выводу на местный, китайский рынок, обновленную версию своего 3-рядного кроссовера MyWay. На днях на официальном портале Министерства промышленности КНР появились первые фотографии автомобиля, а также опубликованы его технические характеристики.

Судя по снимкам, новый MyWay получит другие бамперы, модернизированную головную оптику, расширенный список опций и более мощный мотор.

С выходом в продажу рестайлингового MyWay эта модель получит абсолютно новый «атмосферник» на 2-литра, выдающий 141 лошадиную силу. В паре с ним будет работать 5-ступенчатая МКПП или «автомат». Привод – только задний.

В список оснащения обновленного «паркетника» войдут: новая мультимедийная система с увеличенным сенсорным дисплеем, будут применены более качественные материалы отделки в салоне, а также появятся новые легкосплавные колеса с оригинальным дизайном.

В продажу новинка выйдет до конца 2019 года. Предварительный ценник на кроссовер с 2-литровым мотором – от 69 тысяч 800 юаней или 636 тысяч рублей.

Напомним, что кроссовер Lifan MyWay продается и в России. У нас за дореформенную версию этого кроссовера, комплектуемую исключительно 1,8-литровым 125-сильным бензиновым агрегатом, просят от 881 тысячи 900 рублей.