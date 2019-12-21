Обновленная Lada 4×4 восхитила американских журналистов

Не так давно «АвтоВАЗ» выкатил обновление своего популярного внедорожника Lada 4×4, которая уже начала поступать в распоряжение дилеров в России. Несмотря на то, что приобрести рестайлинговую «Ниву» в России пока невозможно, американские журналисты из портала «Autoblog» уже успели оценить новшества, которые ожидают покупателей в новой версии этой модели.

Эксперты отмечают, что в рамках обновления Lada 4×4 обзавелась тем, чего ей не доставало раньше – улучшенный уровень комфорта. Автомобиль получил улучшенную приборную панель с монитором бортового компьютера, а также модернизированный блок управления климатической системой и удобные сиденья.

Не остались без внимания журналистов повышение безопасности внедорожника комплектом системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и появление боковой подушки безопасности, плюс улучшенная шумоизоляция и подогрев сидений.

Напомним, что пока в России продается дореформенная версия внедорожника Lada 4×4, за которую просят от 523 тысяч 900 рублей.