Новый Volkswagen Passat провалил «лосиный тест»

Итальянские журналисты из издания «77km» провели испытание нового универсала Volkswagen Passat, представленного летом этого года. В рамках «лосиного теста» проверялась устойчивость автомобиля во время резкого перестроения или объезда препятствия на дороге.

На испытания был взят автомобиль Passat R-Line, оснащенный 2-литровым дизельным мотором на 190 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач.

В итоге универсал сумел пройти «лосиный тест» на скорости не выше 73 километра в час. В маневрах на скоростях выше 73 км/ч автомобиль уходил в занос и сбивал конусы.

Тестеры отметили, что похожее поведение ранее на их тесте демонстрировал соплатформенный Volkswagen Arteon, который также страдал от избыточной поворачиваемости.