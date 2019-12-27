Новый Subaru Outback не приедет в Россию в 2020 году

Компания Subaru назвала список новых моделей, которые появятся в продаже в России в грядущем, 2020 году. Согласно информации, опубликованной пресс-службой японского автопроизводителя в РФ, в следующем году в нашей стране стартует реализация трех новинок марки.

Главным «хедлайнером» должен стать рестайлинговый кроссовер XV, который находится на втором месте по популярности в России после знаменитого Forester. Что касается последнего, то его ждет появление спецверсии, которая также появится и у модели Legacy.

При этом в списке новинок от «Субару» на 2020 год не оказалось последнего Subaru Outback, представленного в США этой весной. Судя по всему, универсал выйдет в продажу в России в 2021 году.