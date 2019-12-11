Новый Skoda Rapid получил сертификат для продаж в РФ

Компания Skoda получила ОТТС (сертификат Одобрения типа транспортного средства), позволяющий начать продажи в стране новое поколение модели Rapid. Самое интересное – документ выдан не только на седан, но и на хэтчбек.

Напомним, что новая генерация «Рапид» будет заметно отличаться в дизайне от нынешнего поколения этой модели. В передней части нового Rapid появятся резко очерченные головные фары стреловидной формы, а в корме будут установлены зауженные L-образные задние фонари, разделенные на две части крышкой багажника, на которой появится надпись «Skoda».

В качестве двигателя нового «Рапид» в России предложат 1,6-литровый агрегат на 110 «лошадок» при 155 Нм крутящего момента. Связку ему составит 5-ступенчатая МКПП или 6-диапазонная АКПП.

В арсенал базового Rapid для РФ войдут: подушка безопасности водителя, электронная система контроля устойчивости, дневные ходовые огни, прикуриватель и пепельница. Опционально новинка получит климат-контроль или кондиционер, подушки безопасности пассажиров, «круиз», передние и задние «сонары», навигатор, подогрев сидений, панорамную крышу, датчики давления воздуха в шинах и многое другое.

Дебют нового Skoda Rapid в России должен состояться до конца нынешнего года. В продажу автомобиль поступит в начале 2020-го.