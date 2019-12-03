Новый пикап Hyundai засняли на тестах

Компания Hyundai вывела свой первый в истории пикап Santa Cruz на тестовые испытания. Первые шпионские фотографии новинки опубликовал портал «Clien».

Судя по тому, что кузов машины был облачен в обильный камуфляж, пикап тестируется уже в серийном кузове. Концепт-версия этой модели, к слову, дебютировала более четырех лет назад, но с тех пор серийной модификации никто не разу не видел.

Новый Hyundai Santa Cruz спроектирован на платформе Hyundai Tucson следующей генерации. В моторную линейку новинки войдут 2,5-литровый двигатель, работающий в связке с 8-диапазонным «автоматом». Главными конкурентами для пикапа «Хендэ» на рынке США выступят Ford Ranger и Honda Ridgeline.

Помимо обычной версии серийного Santa Cruz Hyundai выпустит также «заряженную» N-модификацию этой модели, которая будет отличаться от стокового пикапа перенастроенной подвеской, спортивным обвесом и более мощным мотором.