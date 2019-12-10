Новый кроссовер Volkswagen Tharu Plus вышел в продажу

Компания Volkswagen вывела на китайский авторынок новую версию своего компактного кроссовера Tharu. Новинка получила к своему базовому названию приставку «Plus».

«Паркетник» отличается от обычного Tharu расширенным опциональным пакетом и небольшими косметическими изменениями.

Напомним, что в ближайшем будущем кроссовер Tharu выйдет в продажу и в России, но называться будет по-другому – Tarek. Производство этой модели, которая станет самой бюджетной в линейке SUV марки Volkswagen в РФ, будет вестись на мощностях завода «Группы ГАЗ» с 2020 года.

Что касается Tharu Plus, то его длина составила 4453 мм, ширина – 1841 мм, а высота – 1630 мм. Размер колесной базы равен 2680 мм. Под капотом установлен 1,4-литровый 150-сильный агрегат TSI или 2-литровый 186-сильный двигатель, пару которым составляет 6-ступенчатая МКПП или «робот» DSG7. Привод – полный.

В арсенал Tharu Plus по сравнению с обычным Tharu дополнительно вошли: система предотвращения столкновений, виртуальная приборная панель, стеклянная крыша с люком, беспроводная зарядка смартфонов и адаптивный круиз-контроль.

Цена нового Volkswagen Tharu Plus в КНР стартует с отметки в 189 тысяч 800 юаней или 1 миллион 717 тысяч рублей. За «топовую» комплектацию этой модели просят 209 тысяч 800 юаней, что при пересчете на российскую валюту составляет 1 миллион 900 тысяч рублей.