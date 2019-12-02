Новый кроссовер Volkswagen Tacqua вышел в продажу

Volkswagen объявил о старте продаж в Китае своего нового кроссовера Tacqua. Прием заказов на эту модель в «Поднебесной» стартовал еще две недели назад, а накануне первые автомобили начали поступать к дилерам марки в этой стране.

Официальная презентация модели Tacqua состоялся в конце октября 2019 года. Автомобиль представляет собой аналог T-Cross с видоизмененным дизайном. Помимо внешнего облика кроссоверы отличаются еще и по технической составляющей.

Так, новый VW Tacqua оснащен другими бамперами, модернизированной головной оптикой на светодиодах и другими задними фонарями, которые объединены широкой пластиковой вставкой. В «топовых» исполнениях «паркетник» комплектуется штатным внедорожным обвесом. Интерьер Tacqua и T-Cross – идентичен.

Приводит в движение новый Volkswagen Tacqua 1,5-литровый атмосферный двигатель, выдающий 113 лошадиных сил. Связку ему составляет МКПП или классический «автомат». Для покупателей также предложен 1,4-литровый турбомотор на 150 «скакунов», работающий в связке с «роботом». Привод – только передний.

Стоимость нового VW Tacqua начинается с отметки в 119 тысяч 900 юаней или 1 миллион 95 тысяч рублей по текущему курсу.