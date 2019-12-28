Новый Kia Sorento получит дизайн в стиле последней Optima

Журналисты корейского автомобильного издания «Thekoreancarblog» опубликовали шпионские фотографии нового поколения кроссовера Kia Sorento. Дебют данной модели запланирован на 2020 год.

Помимо снимков экстерьера нового «Соренто» фотошпионам удалось запечатлеть и интерьер новой генерации популярного кроссовера Kia, который, судя по фотографиям, будет сильно схож с внутренним убранством последней Kia Optima. Как и премиальный седан, кроссовер Sorento получит два больших дисплея, один из которых отвечает за цифровую приборную панель, а второй – за мультимедийную систему, 3-спицевое рулевое колесо, сенсорный дисплей блока управления климат-контроля и круглый селектор выбора режимов коробки передач, вместо традиционного рычага.

В список оснащения нового Kia Sorento войдут: адаптивный «круиз», активная система удержания автомобиля в полосе движения, проекционный дисплей и блок беспроводной зарядки для смартфонов.

Моторная линейка нового «Соренто» пока не объявлена. Напомним, что в России текущая генерация этой модели сейчас продается с двумя бензиновыми агрегатами на 188 и 249 лошадиных сил, а также с 200-сильным дизельным двигателем.

Презентация новой генерации Kia Sorento состоится в первой половине 2020 года.