Новый Kia Seltos разбили в ходе краш-тестов

Новый корейский кроссовер Kia Seltos, который выйдет в продажу в России в 2020 году, принял участие в краш-тестах независимой австралийской ассоциации ANCAP, протокол которых схож со схемой, применяемой в Европе при оценке безопасности автомобилей. По итогам всех проведенных испытаний Seltos получил максимальную оценку – 5 звезд.

В первую очередь получить такую оценку кроссоверу «Селтос» удалось за счет наличия в базовом оснащении (в Австралии и Новой Зеландии) системы автоматического торможения (AEB), а также шести подушек безопасности. При этом в ходе краш-тестов были выявлены и некоторые слабые места в безопасности кроссовера.

Так, при лобовом столкновении с деформируемым барьером с 40-процентным смещением на скорости в 64 км/ч водитель рискует получить серьезную травму правой ноги из-за сильной деформации кузова в районе педали акселератора. В этом же тесте манекен на заднем сиденье, имитировавший 10-летнего ребенка, получил перелом шеи.

В тесте с фронтальным ударом на скорости в 50 километров в час о бетонную стену организаторы испытаний зафиксировали критический уровень нагрузки у «взрослого» манекена на заднем сиденье, а при боковом столкновении о столб был выявлен оранжевый уровень опасности в области грудной клетки водителя.

Тем не менее, несмотря на все недочеты, корейский кроссовер все-таки получил максимальную оценку в 5 звезд, поскольку на сегодняшний день все комитеты NCAP придерживаются единой политики, в которой главным приоритетом является наличие всех современных систем активной безопасности, а не пассивной.