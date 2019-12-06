Новый Kia Mohave получил сертификат для продаж в России

Обновленный корейский внедорожник Kia Mohave получил сертификат, позволяющий начать его продажи в России. Накануне в открытой базе Росстандарта появился ОТТС на эту модель, в котором указаны технические характеристики автомобиля.

Согласно данным, опубликованным в Одобрении типа транспортного средства, большой внедорожник Mohave для РФ будет комплектоваться 3-литровым турбодизельным агрегатом, мощность которого составит 249 лошадиных сил при 549 Нм крутящего момента. Пару ему составит 8-диапазонная автоматическая трансмиссия и система полного привода.

Габаритные размеры нового Kia Mohave составляют: 4930 x 1920 x 1790 мм. Колесная база равна 2895 мм. В салоне внедорожника смогут разместиться до семи пассажиров.

В список оснащения автомобиля войдут: климат-контроль, наружные зеркала с обогревом и электроприводом, 12,3-дюймовая цифровая «приборка», сенсорный дисплей мультимедийной системы и сама «мультимедийка», распознающая голосовые команды. Кроме того, в арсенале Mohave для России значатся: проекционный дисплей, беспроводная зарядка смартфонов, электропривод спинок сидений заднего ряда и многое другое.

Производство Kia Mohave для нашей страны будет вестись на мощностях предприятия «Автотор» в Калининграде.