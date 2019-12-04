Новый Hyundai Solaris для России показали на первых изображениях

Обновленный седан Hyundai Solaris, который готовится к выходу в продажу в России, показали на очередных фотографиях. Сборка опытных образцов новой корейской 4-дверки на заводе марки в Петербурге уже стартовала. Изображения новинки опубликовал портал «Solaris Club».

Компьютерная визуализация дизайна нового «Соляриса» для России создана на основе информации от людей, которые видели машину вживую. Рестайлинг седана коснется не только его внешнего облика, но и внутреннего убранства.

Напомним, что в Китае новый Solaris уже продается под названием Verna. Судя по изображениям, российская версия этой модели не получит той вычурности в экстерьере, как азиатский вариант.

Российский «Солярис» оснастят модернизированными бамперами, оригинальным «грилем», из которого убрали вычурные завитки, фарами иной формы и задними фонарями без светодиодной полосы.

В интерьере новинки появится новейшая информационно-развлекательная система, аналогичная той, что ставят на китайский Verna, а также кожаная отделка салона. Для задних пассажиров предусмотрены дефлекторы обдува климат-контроля и разъем USB.

Моторная линейка обновленного Hyundai Solaris для РФ пока не объявлена. Нынешнее поколение комплектуется бензиновыми «атмосферниками» на 1,4 и 1,6-литра, выдающими 100 и 123 лошадиные силы мощности соотвественно. Связку обоим составляет 6-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «автомат».

Продажи нового «Хендэ Солярис» в России должны стартовать в конце первого – начале второго квартала 2020 года.